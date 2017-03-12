Созин: думаю, «Зенит» может свалить всю вину за поражение на судейство

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин по горячим следам прокомментировал итог матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит», в котором хозяева выиграли со счётом 1:0. Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным не засчитала два гола сине-бело-голубых в ворота пермяков.
«По содержанию игра была очень похожа на недавний поединок «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Пермяки проявили такие же бойцовские качества, как давеча ростовчане. Запредельная мотивация, компактность во всех линиях, мелкий фол – это составляющие успеха «Амкара».
Что касается «Зенита», то могу предположить, что вместо разбора собственных огрехов и недочётов питерская команда вполне может свалить вину за поражение на судейство. Предполагаю, что снова вернутся в обиход выражения «задушили», «прибили», «убили» — то есть всё, кроме анализа собственных ошибок. «Дни Турбиных» сочтены?»— сказал Созин.