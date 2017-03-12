18-летний вратарь «Томи» Мелихов: Акинфеев для меня — пример для подражания

18-летний вратарь «Томи» Александр Мелихов рассказал о встрече с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым после вчерашнего матча между командами в 19-м туре РФПЛ, который закончился победой «армейцев» со счётом 4:0. Акинфеев подарил Мелихову свой вратарский свитер.
«Встреча с Игорем Акинфеевым действительно была. Я захотел этого сам. Для меня он пример для подражания.
От игр с „Ростовом“ и ЦСКА получил удовольствие, несмотря на разгромный счёт. Это опыт. Ребята меня поддерживают, говорят, чтобы я не расстраивался», — сказал Мелихов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.