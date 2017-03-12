Тихонов: чтобы выходить в РФПЛ, надо выигрывать такие игры, как со «Спартаком-2»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Спартака-2» (1:3) в 26-м туре ФНЛ.
«Мы провели два разных тайма. В первом была ошибка за ошибкой, постоянные потери мяча. Первую половину встречи провалили полностью, отсюда и результат. Во втором тайме перестроились, стали играть агрессивнее, но это футбол — кто больше забивает, тот выигрывает. Есть над чем работать.
Чтобы выходить в РФПЛ, надо выигрывать такие игры, как сегодня. Нам далась часть игры, но мы не смогли сыграть даже вничью: побежали вперёд и пропустили третий мяч. Играли безобразно, это моя вина. Может, я что-то сделал неправильно.
С чем была связана замена Чичерина в первом тайме? Если центральный защитник теряет четыре мяча подряд, значит, он не настроен или не готов. «Спартак» после этих ошибок взял мяч под контроль и захватил инициативу. Это повод для Чичерина подумать над своей игрой», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.