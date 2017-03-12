Овчинников: Акинфеев — Яшин нашего поколения

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал достижение голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева, который после матча с «Томью» (4:0) в 19-м туре РФПЛ побил рекорд легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина по количеству игр без пропущенных голов в чемпионатах страны.
«Я поздравляю Игоря с этим достижением. Очень рад, что он играет в нашей команде. То, что Игорь обошёл Льва Яшина, — это очень значимое событие в мире футбола. Это высочайший уровень. Можно сказать, что Акинфеев — Яшин нашего поколения.
Такие вратари рождаются раз в эпоху, поэтому Игорь — это уникальное явление, этого никто даже не может оспорить. Его рекорд побить в ближайшее время будет просто невозможно, потому что у него ещё много сезонов впереди. Это значит, что количество сухих матчей будет увеличиваться, а ближайших конкурентов у Игоря нет», — сказал Овчинников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.