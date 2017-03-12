Варюшин: пенальти на Дзюбе точно был, ждите ещё ошибок от судей РФПЛ

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин заявил, что арбитр Евгений Турбин должен был назначить пенальти в моменте с падением в штрафной нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Также, по мнению Варюшина, Турбин совершил много ошибок, которые повлияли на исход матча. «Зенит» в Перми потерпел поражение со счётом 0:1.
«Ошибки в матче «Амкар» — «Зенит» — это только начало и цветочки, ягодки ещё впереди. Ждите ещё ошибок от судей РФПЛ. Я хорошо знаю главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского. Он хороший теоретик, который прекрасно разбирается в правилах, но судей постоянные разборы на сборах и учениях просто зомбируют. Арбитры начинают перестраховываться в самых простых моментах. Уверен, что главный арбитр встречи Евгений Турбин получит несколько матчей дисквалификации, но руководство встанет на его защиту. Чемпионат вернулся, а уже столько ошибок.
Если говорить конкретно по эпизодам, то на Артёме Дзюбе точно был пенальти. Был или не было гола у «Зенита» – трудно сказать. Но в целом по матчу очень много ошибок совершил арбитр, и они прямо повлияли на исход игры. Турбин может хорошо судить, но всех арбитров запрограммировали и зациклили на правилах. Они оторваны от жизни. От этого страдает дело – команды проигрывают, а тренеров увольняют. Такое не только в нашей стране, возьмите матч «Барсы» и «ПСЖ», там вообще кошмар творился»,- сказал Варюшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.