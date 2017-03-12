Каррера: думаю, «Спартак» ещё не созрел как команда, которая умеет побеждать

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ отметил, что поражение «Зенита» от «Амкара» (0:1) повлияло на команду.
«Причина столь разных таймов лишь в том, что это был неправильный настрой для команды, которая нацелена на титул. Такая команда «Спартак» должна бороться, если есть такая цель. А поражение «Зенита» должно настраивать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит. Надо бороться на поле и делать это, потея, стараясь, прикладывая спортивную злость. Судя по первому тайму поражение „Зенита“ расслабило игроков. Думаю, мы ещё не созрели как команда, которая умеет побеждать. Мы совершили ошибку. Я знал, что с „Анжи“ будет тяжёлый матч. Они сыграли хорошую игру.
Зобнин сегодня сыграл хороший матч в середине поля. Это очень качественный игрок, я рад за него. Сегодня он хорошо играл в центре, но может играть и там, и там. У него нет таких качеств, как у Самедова и Промеса, но это хороший игрок», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.