Хет-трики Икарди и Банеги помогли «Интеру» разгромить «Аталанту»

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.
В составе победителей по три гола на свой счёт записали Мауро Икарди и Эвер Банега, а ещё один мяч забил Роберто Гальярдини. За «Аталанту» отличился Ремо Фройлер.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Наполи» на своём поле разгромил «Кротоне» (3:0), «Кьево» разгромил «Эмполи» (4:0), «Фиорентина» обыграла «Кальяри» (1:0), а «Пескара» уступила «Удинезе» (1:3).