В Лондоне сотни фанатов «Арсенала» провели акцию против Венгера

Накануне на одной из улиц Лондона сотни болельщиков «Арсенала» после домашней победы над «Линкольн Сити» (5:0) в 1/4 финала Кубка Англии провели акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера.
Болельщики призвали французского специалиста оставить свой пост и не продлевать контракт, который истекает грядущим летом. Отметим, что подобная акция проводится в текущем сезоне уже не в первый раз.
Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. За это время он с командой трижды становился чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок страны и шесть раз Суперкубок Англии.
Посмотреть видео с протестом болельщиков «Арсенала» можно в «Твиттере».