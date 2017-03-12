Рахимов считает, что поле помешало «Тереку» выходить в атаку в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал гостевую ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги, отметив плохое состояние поля на стадионе «Олимп-2».
«Если говорить о том, что в конце было давление на наши ворота, то в одном-двух эпизодах нам повезло. В принципе, игра была ничейная, результат закономерный. Играли на очень тяжёлом поле. В оправдание ребятам нужно сказать, что выходить в атаку на этом поле было очень тяжело", — сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».