Кавазашвили: бывшие спартаковцы очень обрадовались, что я теперь в «Анжи»

Новый председатель совета директоров «Анжи» и бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, как его встретила команда.
«Президент «Анжи» Кадиев Осман позвал меня на эту должность. Ему понадобился авторитетный человек, который бы разбирался в тонкостях футбола. Он вспомнил обо мне и вынес решение, которое приняли на совете. Уже второй день работаю на новом месте.
Вчера уже видел ребят, они очень обрадовались, что я теперь буду работать в клубе. Особенно рады бывшие спартаковцы, которые теперь играют в «Анжи». Так сложилось, что много ребят из «Спартака» теперь играют в Дагестане», — сказал Кавазашвили во время эксклюзивного интервью с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Полное интервью с новым председателем совета директоров «Анжи» Анзором Кавазашвили читайте в ближайшее время на «Чемпионате».