Калитвинцев: «Динамо» само создало нервотрёпку — раз не забили, два не забили

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 26-го тура ФНЛ с «Лучом-Энергией» (2:0). Встреча состоялась в Химках.
«Мы сами себе создали нервотрёпку. Мы контролировали игру, и счёт был неплохой, 1:0, но надо развивать успех. Раз не забили, два не забили, стали нервничать. Создали много моментов, но надо забивать. Надо бережнее к ним относиться, их не будет 15-20. Нужно выжимать максимум.
Как мы ни пытались, чтобы ребята не узнали результат параллельной встречи, не получилось. Это, конечно, тоже их нервировало. Хотя это непрофессионально, мы идём на первом месте, ни от кого не зависим, надо отталкиваться от себя. Радует одно: у нас нет в команде безразличных, а волновались только оттого, что очень хотели победить», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.