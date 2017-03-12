Хомич – о судействе: никто не мешал «Зениту» играть и забивать, кроме «Амкара»

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич прокомментировал претензии «Зенита» по судейству в матче 19-го тура РФПЛ. Пермская команда на своём поле одержала победу со счётом 1:0.
«Много споров по поводу гола в наши ворота. Скажу так: очень сложный момент для судей, в этом эпизоде могла разобраться только система автоматического определения голов. И ещё, по поводу момента, когда я покатил мяч Огуде, а Дзюба взял и забил: во-первых, судья сказал мне вводить мяч по свистку, и я отдал мяч Огуде спокойно, чтобы он разыграл мяч. Да, «Зенит» владел преимуществом, и что? Реализуй мы свои моменты один в один, было бы не 1:0, а 3:0. Так что мы выиграли заслуженно, и после драки кулаками не машут и не пишут, что «нас убили». Это футбол, и тем он интересен. Никто не мешал «Зениту» играть и забивать, кроме «Амкара», — написал Хомич в своём «инстаграме».