Рахимов: Россия должна гордиться тем, что «Ростов» играет против великого «МЮ»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после гостевой ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги признался, что изучал игру дончан с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы (1:1).
«Не только мы командой смотрели матч „Ростова“ с „Манчестер Юнайтед“. Думаю, эту игру видела вся Россия. Все в России должны гордиться тем, что „Ростов“ играет против великого клуба — „Манчестер Юнайтед“. Вообще, этот матч я не только смотрел, но и анализировал как тренер. Поскольку нам предстояло играть с ростовчанами», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.