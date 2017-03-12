Терентьев: будем играть с «МЮ» на победу, цель — выйти в 1/4 финала Лиги Европы

Защитник «Ростова» Денис Терентьев прокомментировал ничью в матче 19-го тура РФПЛ с «Тереком» и рассказал о желании пройти «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Встреча с клубом из Грозного проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 0:0.
«После встречи с „Манчестер Юнайтед“ нам было физически и эмоционально тяжело играть против „Терека“. Мы создавали голевые моменты, но нам не хватило фарта. Можно сказать, что мяч не залетал в ворота соперника. Сначала нам не хватало Калачёва, но когда он вышел на поле, то нам удался штурм ворот «Терека». К сожалению, не дожали гостей. Теперь мы собираемся играть на победу с „Манчестером“. Поставили цель — выйти в четвертьфинал Лиги Европы», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
В первом матче «Ростов» дома сыграл с «МЮ» вничью (1:1).