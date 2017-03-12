Пике – о поражении от «Депортиво»: «Барселона» не машина, чтобы побеждать всегда

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал гостевое поражение от «Депортиво» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании.
«Мы пытались контролировать мяч в этой встрече, но второй забитый гол соперником стал для нас ударом. Сделали всё возможное, чтобы спасти матч. Впереди у «Барселоны» ещё много матчей в чемпионате Испании. Наша команда – не машина, чтобы выигрывать все матчи, в которых является фаворитом. «Депортиво» сегодня победил заслуженно. То, что мы устали после матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, не является оправданием. «Барселона» всё ещё продолжает гонку за титулом», — цитирует Пике AS.