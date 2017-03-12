Клопп: впервые «Ливерпулю» удалось победить при посредственной игре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» в матче 28-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1.
«Мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить. Это очень важные три очка для нас. Впервые „Ливерпулю“ удалось победить при посредственной игре. Обычно мы проигрываем, когда мы показываем такую игру. «Бернли» всегда играет в свой футбол, в этом смысле они очень стабильны. Наш соперник не выпадал из игры. У нас были моменты, должны были забивать до перерыва, но не хватило удачи.
Мы играли ниже своих возможностей, но продемонстрировали желание бороться. Мне это нравится. Не самый запоминающийся матч, но победа — это приятно», — сказал Клопп в эфире BBC Sport.