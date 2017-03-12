Роналду повторил рекорд Гривза по количеству голов в ведущих европейских лигах

Форвард «Реала» Криштиану Роналду сравнял счёт в домашнем матче 27-го тура Примеры с «Бетисом». На 41-й минуте Роналду головой в падении с линии вратарской отправил мяч в сетку после точного и идеального по силе навеса Марсело.
Это 366-й гол Роналду в ведущих европейских чемпионатах. Португалец сравнялся с Джимми Гривзом по количеству голов в топ-5 ведущих лиг Европы и делит с ним первое место по этому показателю. 357 мячей Гривз забил в Англии, ещё 9 — в Италии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бетис». На данный момент счёт 1:1.
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