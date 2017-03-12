Родолфо: задача «Терека» — попадание в еврокубки, надо побеждать ЦСКА

Защитник «Терека» Родолфо поделился впечатлениями от выездного матча РФПЛ с «Ростовом» (0:0) и подчеркнул, что грозненцы хотят попасть в еврокубки.
«У «Ростова» хорошая команда, на которую приятно смотреть. Они давно играют вместе. Желаю «Ростову» удачи в матче с «Манчестер Юнайтед». Игра получилась тяжёлой для обеих команд. Мы приехали сюда, чтобы победить, но ничья – хороший результат.
После поражения от «Уфы» важно было набрать очки. Предстоит сложный матч с ЦСКА, но его надо выигрывать. Наша задача – попадание в еврокубки», — цитирует Родолфо 161.ru.
«Терек» (29 очков) отстаёт от зоны еврокубков на два балла.