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Родолфо: задача «Терека» — попадание в еврокубки, надо побеждать ЦСКА

12 марта 2017, воскресенье. 23:52. Футбол
Защитник «Терека» Родолфо поделился впечатлениями от выездного матча РФПЛ с «Ростовом» (0:0) и подчеркнул, что грозненцы хотят попасть в еврокубки.

«У «Ростова» хорошая команда, на которую приятно смотреть. Они давно играют вместе. Желаю «Ростову» удачи в матче с «Манчестер Юнайтед». Игра получилась тяжёлой для обеих команд. Мы приехали сюда, чтобы победить, но ничья – хороший результат.

После поражения от «Уфы» важно было набрать очки. Предстоит сложный матч с ЦСКА, но его надо выигрывать. Наша задача – попадание в еврокубки», — цитирует Родолфо 161.ru.

«Терек» (29 очков) отстаёт от зоны еврокубков на два балла.
Источник: 161.ru Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Терек ФК Ростов Данташ Родолфо
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