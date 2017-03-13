Чех поддержал Алексиса, смеявшегося во время матча с «Баварией» в Лиге чемпионов

«Безусловно, это очень печальный матч, и Алексис тоже был печален. Конечно, можно говорить о том, что, забей мы второй гол, всё могло бы пойти иначе, но что теперь об этом рассуждать…
При этом в любом матче можно поймать на фото какой-то момент и интерпретировать его как угодно. Но мы, игроки, знаем, что он говорил, и знаем, что он разочарован результатом так же, как и все остальные.
Нельзя сваливать всю ответственность за поражение на тренера. Он не может заставить игрока бежать, когда тот не хочет, не может заставить принять верное решение в горячке момента. Футболисты должны делить с ним ответственность», — приводит слова Чеха Mirror.