Пике: после победы над «ПСЖ» все согласились бы на поражение от «Депортиво»

Защитник «Барселоны» Херард Пике не видит ничего страшного в поражении от «Депортиво» (1:2) в выездном матче 27-го тура чемпионата Испании. В связи с этим игрок обратился к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», в которой сине-гранатовые победили со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал. В первой встрече на выезде они проиграли (0:4).
«Думаю, после победы над «ПСЖ» все поклонники «Барселоны» согласились бы на поражение от «Депортиво». Впереди много матчей, и мы будем продолжать бороться за титул чемпиона Испании. У нас неплохие шансы на победу», — цитирует Пике Marca.
На сегодня каталонцы с 60 очками занимают 2-е место в турнирной таблице уступая мадридскому «Реалу» два очка. При этом у столичной команды игра в запасе.