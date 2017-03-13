Матчи чемпионата Мексики были отменены из-за забастовки арбитров

Из-за забастовки арбитров матчи очередного тура чемпионата Мексики были отменены и перенесены на более поздний срок. Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Мексики.
Мексиканские СМИ пишут, что рефери решили устроить бойкот после того, как игроки «Америки» Пабло Агилар и нападающий «Толуки» Энрике Триверио напали на арбитров и были дисквалифицированы на 10 и 7 матчей соответственно. Арбитры посчитали такое наказание слишком мягким.
«Федерация футбола Мексики сообщает, что чемпионат в Лиге МХ был приостановлен, поскольку арбитры, назначенные на этот день, отказались выполнять свою работу, объявив о забастовке», — говорится в заявлении.
Новые даты матчей будут названы позднее.