Спаллетти: если «Рома» проиграет ещё два матча, меня могут уволить

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после победы над «Палермо» (3:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А ответил на вопрос относительно своего будущего. Контракт 58-летнего специалиста истекает летом этого года.
«Если я проиграю две игры с «Ромой», меня уволят ещё до конца сезона. Мы уступили в четырёх из шести последних матчей, включая Лигу Европы и кубок, а вы говорите о новом контракте? В футболе всё быстро меняется. Если меня уволят, то будут правы. «Рома» — сильный клуб, где от вас требуют результат», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Ранее в прессе писали, что Лучано Спаллетти достиг устной договорённости с «Ювентусом», но сам тренер информацию не подтвердил.