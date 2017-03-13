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Агрономы «Петровского» приглашены для восстановления газона на «Крестовском»

13 марта 2017, понедельник. 13:31. Футбол
Агрономы стадиона «Петровский» приглашены в качестве консультантов по восстановлению газона на новом стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, сообщает «ФАН».

До этого газоном, как и самим выкатным полем, занималась строительная компания «Бамард», которая специализируется на искусственных покрытиях. На новом стадионе же газон натуральный, и у компании не было нужных специалистов высокой квалификации. Поэтому на данный момент газон находится не в оптимальном состоянии.

Отмечается, что «Зенит» уже закупил специальное оборудование для полива и лампы для обогрева. До окончания чемпионата мира 2018 года поле выкатывать наружу не будут. На месте выката для ФИФА строятся временные сооружения. В ближайшие полтора года на «Крестовском» не будут проводить развлекательные мероприятия, кроме футбольных матчей.
Источник: ФАН Сообщить об ошибке
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Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
13 марта 2017, понедельник
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