Черчесов: решение В. Березуцкого не повлияет на игру сборной России в обороне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить карьеру в национальной команде.
«С Василием был разговор. Он аргументировал своё решение. Человек неслучайно являлся капитаном, на него были надежды в этом плане. Что ж, сейчас ситуация поменялась. Решение Березуцкого надо принять как есть.
Но на наш принцип игры в обороне отсутствие Березуцкого не повлияет. Мы оцениваем свои возможности, учитываем сложившуюся ситуацию. Потому по-прежнему планируем играть в три защитника», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.
Ранее Станислав Черчесов отметил, что в случае крайней необходимости Березуцкий сможет вернуться в сборную России.