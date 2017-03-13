Шляхтин: не надо раскачивать лодку, Скрипченко продолжит тренировать «Крылья»

Министр спорта Самарской области, член совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин рассказал о причинах неудач «Крыльев Советов» в последних матчах РФПЛ с «Локомотивом» (0:3) и «Уфой» (0:1).
«Александр Глеб ещё не в форме, но понемногу её набирает. Александр Зуев показал себя во второй игре очень продуктивным и конструктивным футболистом. Приобрести Зуева? Не думали об этом. У него такой ценник… Таких денег у «Крыльев Советов» нет.
Выбросите все мысли об отставке главного тренера из головы, это дезинформация. Не надо раскачивать лодку, которая не раскачивается. Вадим Скрипченко будет продолжать тренировать команду.
У нас есть ряд проблем в линии атаки. Все травмированы: Корниленко, Ткачёв, Бруно. Ситуация непростая. Сейчас ребята восстановятся, вернутся к игре, и мы снова будем играть на победу», – сказал Шляхтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.