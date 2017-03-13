Кабальеро: «Сити» в ответном матче с «Монако» должен атаковать так же, как дома

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился ожиданиями от ответного матча с «Монако» (15 марта) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой «горожан» со счётом 5:3.
«Мы должны показать высочайший уровень профессионализма, стараться контролировать игру и использовать накопленный опыт. Также важно придерживаться нашего стиля игры – это поможет нам выйти в следующий раунд.
Мы должны атаковать так же, как в первом матче на «Этихаде». Нужно создавать моменты и реализовывать их. У нас есть преимущество в два мяча, но терять бдительность нельзя. Нельзя забывать о разгромном поражении «ПСЖ» от «Барселоны», так что за победу ещё предстоит бороться», — цитирует Кабальеро официальный сайт «МС».