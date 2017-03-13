Хомич: на повторе видно, что гол был, но судьи «Зенит» не убивали

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич прокомментировал претензии «Зенита» по судейству в матче 19-го тура РФПЛ. Пермская команда на своём поле одержала победу со счётом 1:0.
«Приятно было сыграть на ноль, но, как я уже говорил, у нас внутри команды есть свои цели. Для меня в первую очередь важно то, что мы вчера победили. Мы с ребятами договорились выполнить максимальную задачу на этот сезон — побороться за лигу Европы. У нас есть шансы, поэтому мы будем стараться.
Убивали ли „Зенит“? Нет. Их никогда не убивают. Когда команды бьются за чемпионство, их, наоборот, пытаются поддержать. Вчера был такой момент, когда мяч мне вообще попал в лоб: не успел поднять руки. Это была большая удача, нам повезло. Я вам так скажу: когда я посмотрел повтор, гол был. Но нельзя обвинять судей, там всё случилось за доли секунд. Если посмотреть на картинку, то судья стоял так, что он бы ничего не увидел. А боковой судья был закрыт игроками — и нашими, и зенитовскими. В данной ситуации могла бы помочь только система видеофиксации, которую хотят ввести.
За кого я в чемпионской гонке? За „Спартак“, — сказал Хомич в эфире „Спорт FM“.
Видео спорного момента можно посмотреть на официальном сайте «Зенита» (с 00:50).