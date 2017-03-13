Кэррик: «МЮ» чувствует, что приближается по уровню игры к «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от гостевого матча 1/4 финала Кубка Англии с «Челси» (13 марта).
«Это просто новая игра и шанс для нас пройти дальше в этом турнире. Уверен, игроки „Челси“ ответили бы то же самое. С тех пор как мы уступили «Челси» в АПЛ, мы проиграли только один из 28 матчей, так что „МЮ“ прибавляет.
«Челси» прошёл большой путь, надо уважать их за то, что они сделали. В АПЛ трудно лидировать с таким отрывом. Мы чувствуем, что приближаемся по уровню игры к «Челси». Но они очень сильны, нужно быть осторожными", — цитирует Кэррика Goal.