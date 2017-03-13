Шалимов: концовка матча с «Локомотивом» была нервной, но «Краснодар» выстоял

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РФПЛ.
«Не скажу, что матч сегодня был интенсивный, „Локомотив“ не заставлял нас быстро играть. Первый тайм был равный, во втором у нас был всплеск, когда мы забили два гола. После этого мы играли по счёту, но не садились на свою половину и надеялись на контратаки. Концовка получилась нервная. Мы остались вдесятером и в последние минуты отбивались и переживали, но выстояли.
Играем через два дня на третий, поэтому думали про предстоящую игру с „Сельтой“. Третью замену мы провели из-за усталости Классона, он подсел. Нужно было движение, поэтому выпустили Окриашвили. Мы всегда думаем о следующей игре», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».