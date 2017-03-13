Шалимов: «Краснодар» не приберегает замен, потому что думает о следующей игре

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РФПЛ.
«Концовка тяжёлая, заканчивали вдесятером. Первый гол пропустили из-за очередной потери на своей половине поля, это наша большая проблема, надо это убирать. Во втором тайме был всплеск, забили. Потом не то чтобы сели на свою половину поля, не специально старались играть на контратаках — соперник заставил это сделать. И счёт победный тоже подсознательно влияет на игроков, по возможности выходили на чужую половину. Полумоменты у нас были, а в конце пошёл Чорлука вперёд, были забросы.
Мы не приберегаем замен, потому что думаем о следующей игре и бережём игроков. Поэтому выпустили Мамаева с Каборе, дав отдохнуть Перейре, который, возможно, будет играть в стартовом составе с «Сельтой». Выпустили Окриашвили, потому что нет возможности, и мы надеялись Классон отдохнёт эти 15 минут. Возможно, Мамаев выйдет в следующем матче в стартовом составе. Он понемногу набирает форму», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.