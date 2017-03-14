Широков: в матче «Локомотив» — «Краснодар» всё перевернул выход Мамаева

«В первом тайме матча с «Краснодаром» «Локомотив» выглядел неплохо, за исключением первых минут. «Железнодорожники» контролировали игру и заслуженно повели. По моему мнению, всё перевернул выход Мамаева. Паша сразу обострил игру, забил гол. Его выход всё поменял, и это придало уверенности остальным игрокам «Краснодара». Они почувствовали, что играть можно, — это привело к итоговой победе», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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