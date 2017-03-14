Дибала: в некоторых аспектах «Ювентус» сильнее «Реала», «Барселоны» и «Баварии»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала провёл параллель между своей командой и такими грандами, как мадридский «Реал», «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Футболист сборной Аргентины считает, что «старая синьора» по классу не уступает всем этим командам.
«Со старта нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Ювентус» играет на уровне этих команд. А в некоторых аспектах «Ювентус» сильнее «Реала», «Барселоны» и «Баварии», — приводит слова Дибалы EFE.
Испанские и немецкий гранды уже вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Бьянконери 14 марта предстоит ответная игра 1/8 финала турнира с «Порту». В первом матче на выезде «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.