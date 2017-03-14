Наставник «Порту»: Касильяс – дополнительная ценность для нашей команды

Главный тренер «Порту» Нуну Эспириту Санту отметил, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» роль голкипера команды Икера Касильяса будет велика. В первой игре на своём поле португальская команда потерпела поражение со счётом 0:2.
«Касильяс – очень важный футболист для «Порту». И не только в предстоящем матче с «Ювентусом», а во всех играх. Касильяс – дополнительная ценность для нашей команды», — приводит слова Санту AS.
Вторая игра между «старой синьорой» и «Порту» состоится 14 марта.