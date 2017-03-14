«Дерби Каунти» назвал имя нового главного тренера

«Дерби Каунти» объявил о назначении Гари Роветта на пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт английского клуба, контракт с 43-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. С 2014 по 2016 год Роветт работал в тренерском штабе «Бирмингем Сити».
Ранее клуб сообщил, что Стив Макларен покидает пост наставника. 55-летний специалист работал в команде с октября прошлого года. Отметим, что Макларен ушёл из «Дерби Каунти» уже во второй раз. До этого он работал в клубе с 2013 по 2015 год, после чего также был уволен.
После 37 туров Чемпионшипа «Дерби Каунти» располагается на 10-м месте в турнирной таблице.