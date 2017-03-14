Спортивный директор «РБ Лейпциг»: Наби Кейта превосходит Погба

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник не поскупился на похвалу в адрес 22-летнего полузащитника команды Наби Кейта. Последнего он сравнил с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.
«Конечно, своей игрой Кейта обращает на себя внимание многих клубов. Это фантастический футболист по своим игровым качествам, у него блестящее будущее. Я сам считаю, что он превосходит Погба», — приводит слова Рангника интернет-издание Sport1.
По итогам 24 туров чемпионата Германии Кейта сыграл в 22 матчах, в которых стал автором 4 голов и 7 результативных передач.