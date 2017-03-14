Женезио продолжит тренировать «Лион», даже если команда останется без медалей

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио будет и дальше работать с «ткачами». Об этом в интервью L’Equipe сообщил советник президента клуба Жерар Улье.
«Я думаю, что Женезио – это правильный выбор. Доказательством служит прошлый сезон, когда команда заняла второе место. В текущем сезоне «Лион» занимает четвёртое место, но я думаю, что Бруно останется и на следующий сезон.
Команда будет бороться до конца, просто нужно признать, что сегодня «Лион» немного слабее «Монако» и «ПСЖ», — сказал Улье.
В чемпионате Франции «Лион» отстаёт от третьего места на 13 очков.