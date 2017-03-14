Левандовски признан лучшим игроком 24-го тура Бундеслиги

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата Германии, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
Футболист сборной Польши в нынешнем сезоне вновь отличается высокой результативностью, став автором дубля в домашнем матче с «Айнтрахтом». Мячи Левандовского способствовали крупной победе подопечных Карло Анчелотти со счётом 3:0.
В текущем сезоне Левандовски принял участие в 24 матчах национального первенства, став автором 21 гола и 2 результативных передач. В семи встречах поляк поражал ворота соперников более одного раза.