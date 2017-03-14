Московская коллегия судей: происходящее в судейском корпусе РФС — неправильно

Председатель Московской коллегии судей Сергей Французов рассказал, что он временно прекратил инспектирование матчей РФПЛ, объяснив это тем, что не согласен с теми изменениями, которые происходят в судейском корпусе с приходом Андрея Будогосского.
«Моё решение основано не на эмоциях – я его принял вследствие глубокого анализа. Всё, что сейчас происходит в судейском корпусе, – неправильно. Нарушается конвенция УЕФА, принимаются новые документы взамен старых, которые были действительно правильными, много всего. Последней каплей послужила ситуация после матча «Томь» — «Ростов», когда я выставил главному арбитру Александру Сухому оценку 7,4. Но после контрольно-квалификационной комиссии признали, что я был не прав и повысили оценку Сухого. В письме на имя Сергея Прядкина я разъяснил свои взгляды на то, что сейчас происходит в судейском корпусе. Надеюсь, меня поймут.
Андрей Будогосский сказал, что это удел слабых людей, и я ушёл, не подумав. Но ещё раз повторяю: это взвешенное решение. Противостояние руководства департамента судейства и инспектирования и судейского комитета с Московской коллегии судей идёт с момента прихода Будогосского и Бутенко. Их работа направлена на разрушение той системы, которую строили Роберто Розетти и Валентин Иванов, и делается это в угоду одного человека. Это беда. С нами никто не хочет считаться и прислушиваться к тому, что есть иные взгляды», — сказал Французов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.