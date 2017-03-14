Лэмпард: на сегодняшний день Канте является лучшим полузащитником в мире

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард лестно отозвался о полузащитнике лондонцев Н’Голо Канте. Англичанин назвал 25-летнего француза лучшим хавбеком в мире на сегодняшний день.
«Глядя на сегодняшнюю форму Канте, я могу смело заявить, что он является лучшим полузащитником в мире. Возможно, он мало забивает, но глядя на то, как он выполняет свою работу, то, что он даёт команде, я понимаю, что в мировом футболе лучшего него на данный момент никого нет», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
В нынешнем сезоне АПЛ Н’Голо Канте принял участие в 26 матчах и забил 1 гол.