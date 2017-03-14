Макаров: в «Тосно» всё нравится, хотя зимой были предложения из других команд

Полузащитник «Тосно» и молодёжной сборной России Александр Макаров, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал, что у него зимой были предложения от других клубов.
«ЦСКА — это большой клуб, в котором мечтают играть многие футболисты, в том числе и я, конечно. Тем более я воспитанник „армейской“ школы. Агент говорил мне, что зимой были предложения и из других команд. Сейчас я тренируюсь и выкладываюсь на 100% на каждой тренировке, но что будет дальше, я не знаю. Не будем загадывать, время покажет.
В „Тосно“ мне всё нравится. И команда, и отношение ко мне со стороны партнёров, тренеров, руководства. Мне доверяют, за что я благодарен. Насчёт своей игры скажу, что надо прибавлять, могу и должен играть лучше», — цитирует Макарова Onedivision.