Диего Коста: надеюсь, Азар останется в «Челси», несмотря на интерес «Реала»

Нападающему лондонского «Челси» Диего Косте не нравится интерес, который проявляет мадридский «Реал» к полузащитнику английской команды Эдену Азару. Коста подчеркнул, что бельгийский футболист очень важен для «Челси».
«Чёрт бы побрал этот «Реал»… Он хочет приобрести Куртуа, Азара… А Эден – футболист мирового класса. Он спокойный и весёлый человек, люди здесь его очень любят. Нормально, что Азаром интересуются другие клубы. Но надеюсь, Азар останется в «Челси», несмотря на интерес «Реала», — приводит слова игрока сборной Испании Cope.
Ранее голкипер «Челси» Тибо Куртуа отметил, что переход в «Реал» не входит в его планы. Бельгиец подчеркнул, что сконцентрирован лишь на задачах своего нынешнего клуба.