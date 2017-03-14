Широков: если моё имя упомянуто в докладе Макларена, пусть сам это комментирует

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков, летом прошлого года завершивший игровую карьеру, прокомментировал сообщения СМИ о том, что он попал в список руководителя Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Взятая у Широкова допинг-проба в 2014 году показалась Макларену подозрительной.
«Я не вижу смысла что-то комментировать. Если моё имя упоминается в докладе, пусть сам Макларен это комментирует. Если бы в 2014 году у меня что-то нашли, поверьте, я бы давно уже не играл», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.