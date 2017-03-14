У Эмери проблемы с игроками «ПСЖ», они не относятся к его решениям с уважением

У главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери серьёзные проблемы в общении со своими подопечными, передаёт La Gazeeta dello Sport.
Согласно информации источника, футболисты не относятся с уважением к некоторым решениям баскского специалиста. Кроме того, игроки были недовольны действиями своего наставника в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6). После этой игры парижане распрощались с турниром.
По ходу текущего сезона у Эмери были серьёзные конфликты с такими игроками, как Хесе Родригес, перешедший на правах аренды в «Лас-Пальмас», Атем Бен-Арфа, Анхель ди Мария, Серж Орье и Марко Верратти. В данный момент ситуация стала почти невыносимой. Этому способствовало и то, что после поражения от «Барселоны» Эмери сказал своим игрокам: «Я говорил с великим тренером, и он сказал мне, что в его распоряжении более значительные игроки, которые привыкли к трудным временам и победам в Лиге чемпионов».
Игроки эти слова интерпретировали так, что Эмери хотел указать на то, что они слабее футболистов «Барселоны».