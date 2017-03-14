Пресс-служба «Реала» отметила лидерство клуба по голам ударами головой

Пресс-служба «Реала» выпустила материал, в котором отмечает, что мадридская команда лидирует по количеству голов, забитых ударами головой, в нынешнем сезоне в пятёрке ведущих европейских чемпионатов. В матче 27-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Бетис» (2:1), состоявшемся 12 марта, «сливочные» забили оба своих гола после ударов головой в исполнении Криштиану Роналду и Серхио Рамоса. В общей сложности «Реал» забил в нынешнем сезоне Ла Лиги уже 20 голов ударами головой. В активе Рамоса 6 таких голов, у Роналду — 5, по 3 — у Мораты и Бэйла, по 1 — у Асенсио, Пепе и Варана.
На втором месте по количеству голов ударами головой в нынешнем сезоне чемпионата Испании идёт «Реал Сосьедад» — 13. В Англии по этому показателю лидирует «Арсенал» (13), в Германии — «Майнц» (11), в Италии — «Лацио» (13), во Франции — «Монако» (15).