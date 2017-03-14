«Лос-Анджелес Гэлакси» подшутил над соперниками, заподозрив их в симуляции

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» подшутила над футболистами «Портленд Тимберс» после матча MLS. Игра завершилась поражением «Лос-Анджелес Гэлакси» на своём поле со счётом 0:1. На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве в связи с удалением бельгийского защитника Йелле ван Дамма. Йелле получил две жёлтые карточки в течение трёх минут. При этом в «Лос-Анджелес Гэлакси» уверены, что бельгиец не нарушал правил, а в обоих случаях стал жертвой симуляции соперников. По этому поводу пресс-служба клуба подготовила и разместила в своём аккаунте в «Твиттере» шутливое видео.