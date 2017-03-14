Гаттузо: до прихода Пиоли «Интер» находился в большой яме

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо высоко оценил работу главного тренера «Интера» Стефано Пиоли.
«Пиоли проделал невероятную работу с командой, которая находилась в большой яме. Теперь они борются за что-то важное и значимое. Как коллега по тренерскому цеху, я очень уважаю и ценю то, что он сделал. Я уверен, что „Интер“ сохранит его, потому что все очень высоко оценили работу Стефано», — сказал Гаттузо в эфире программы «Tiki Taka».
«Интер» занимает пятое место в Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.