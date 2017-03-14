Пропустивший 6 месяцев Бруно готов помочь «Крыльям» в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джанни Бруно вернулся в общую группу и готов помочь команде в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (19 марта). Бруно из-за травмы не выходил на поле с сентября.
«В тренировочном занятии приняли участие все игроки команды, кроме Сергея Корниленко и Сергея Ткачёва, которые продолжают восстановление. В общую группу вернулся Джанни Бруно, который полностью оправился от травмы. Также вместе с командой тренировался украинский полузащитник Артём Громов. Занятие длилось больше часа и сперва проходило на натуральном поле базы, а затем в тренажёрном зале. Занятие на поле носило аэробный характер и проходило без мячей», — информирует сайт самарцев.