«Боруссия» Д разгромила клуб 3-й лиги и сыграет с «Баварией» в полуфинале Кубка

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шпортфройнде» из третьего дивизиона в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча проходила в Оснабрюке на стадионе «Оснатель-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Изначально встреча должна была состояться 28 февраля, но из-за плохого состояния поля матч перенесли на сегодня.
По разу отличились Кристиан Пулишич, Андре Шюррле и Марсель Шмельцер.
«Боруссия» Д вышла в полуфинал Кубка Германии, где сыграет с «Баварией». «Шпортфройнде» вылетел из турнира.