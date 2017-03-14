Симеоне – о матче с «Байером»: камбэки бывают не только в матче «Барса» — «ПСЖ»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера», который состоится 15 марта. В первой встрече мадридская команда победила со счётом 4:2.
«Рассчитываем провести хороший матч в своём стиле. Вне зависимости от турнира все матчи являются важными, потому что игроки защищают цвета клуба. «Байер» хорошо атакует и опасен на контратаках, поэтому игра будет трудной. Камбэки случаются в футболе часто: не только в матче «Барселона» — «ПСЖ». Однако мы не собираемся почивать на лаврах и настраиваемся на борьбу. «Атлетико» ставит задачу пройти как можно дальше в любом турнире», – цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.
«Барселона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступила на выезде «ПСЖ» со счётом 0:4, однако совершила камбэк, победив 6:1 в ответной встрече.
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