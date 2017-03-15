«Ювентус» обыграл «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал на одноимённом стадионе в Италии «Порту». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на 42-й минуте забил Пауло Дибала, который реализовал пенальти. С 40-й минуты португальские футболисты играли вдесятером после того, как за игру рукой в штрафной площади был удалён защитник Максимильяно Перейра.
В первой встрече «Ювентус» на выезде обыграл «Порту» со счётом 2:0. Таким образом, португальская команда своё выступление на турнире завершила, а туринцы пробились в четвертьфинал.